Опубликован рейтинг самых популярных видеокарт среди пользователей Steam

Так, самой популярной среди пользователей Steam видеокартой была признана NVIDIA GeForce GTX 1060. Второе место в данном рейтинге досталось NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, а замыкает тройку лидеров NVIDIA GeForce GTX 1050. Интересно, что в списке единственной карте актуального поколения, а именно NVIDIA GeForce RTX 2060, удалось занять лишь седьмую строчку.

Сервис поделился, что наиболее востребованным у пользователей объемом оперативной памяти стали 16 ГБ. Также выяснилась и самая популярная операционная система - Windows 10 64 bit. Второе место заняла Windows 7 64 bit, а следом за ней - Windows 8.1 64 bit. Самым используемым языком стал английский, тогда как второе место занял китайский и третье - русский.