Компьютеры
Сегодня 10:21
Опубликован рейтинг самых популярных видеокарт среди пользователей Steam
А также список самых популярных операционных систем
Напомним, что каждый месяц популярный сервис цифровой дистрибуции Steam проводит опрос, направленный на выяснение того, каким оборудованием и программами пользуются пользователи. Август, к слову, не стал исключением, поэтому предлагаем ознакомиться с актуальным рейтингом самых популярных видеокарт среди пользователей Steam.
Так, самой популярной среди пользователей Steam видеокартой была признана NVIDIA GeForce GTX 1060. Второе место в данном рейтинге досталось NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, а замыкает тройку лидеров NVIDIA GeForce GTX 1050. Интересно, что в списке единственной карте актуального поколения, а именно NVIDIA GeForce RTX 2060, удалось занять лишь седьмую строчку.
Сервис поделился, что наиболее востребованным у пользователей объемом оперативной памяти стали 16 ГБ. Также выяснилась и самая популярная операционная система - Windows 10 64 bit. Второе место заняла Windows 7 64 bit, а следом за ней - Windows 8.1 64 bit. Самым используемым языком стал английский, тогда как второе место занял китайский и третье - русский.