Опубликован список компьютерных комплектующих, подорожавших за последнее время

Так, если смотреть на цены в Яндекс.Маркете, то более чем в два раза подорожали жёсткие диски. Модель Seagate Exos X16 на 14 и 12 ТБ стоят 65 000 и 59 999 рублей, вместо прежних 30 785 и 25 357 рублей соответственно, пишет iGuides.

Ещё более неприятная ситуация с видеокартой Sapphire PULSE Radeon RX 580 8GB. Если раньше за неё просили 24 983 рубля, то сейчас она стоит 71 990 рублей. В свою очередь ASUS Dual GeForce RTX 2060 OC EVO 6GB подорожала с 32 966 до 71 679 рублей.

Подорожание коснулось и процессоров. Так, Intel Core i9 Skylake (2017) ещё в октябре 2020 года стоил 44 210 рублей, а сейчас его продают за 83 300 рублей.