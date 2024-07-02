Опубликован список лучших процессоров, которые можно купить прямо сейчас

В этом списке выделяются AMD Ryzen 7 5700X и Intel Core i5-11400F. Ryzen 7 5700X привлекает своей мощностью и доступной ценой, а Core i5-11400F является отличным бюджетным вариантом, который отлично справляется как с играми, так и с рабочими задачами.

Также упоминаются Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 7950X3D, но автор считает их неоправданно дорогими. Вместо них он рекомендует AMD Ryzen 7 7800X3D, который не только дешевле, но и обеспечивает лучшую производительность в играх.

Еще одним достойным вариантом является AMD Ryzen 5 5600, который предлагает хорошую производительность за свою цену, особенно для 6-ядерного процессора.

Интересно, что в список попал и старый 12-ядерный Intel Xeon e5 2673 v3, выпущенный в 2014 году. Несмотря на возраст, он все еще может быть полезным для определенных задач, что подчеркивает его надежность и долговечность.