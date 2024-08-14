Опубликован топ-12 видеокарт на конец лета 2024 года

В списке присутствуют модели для различных бюджетов и требований, начиная от недорогих решений и заканчивая премиальными картами для гейминга в 4K с трассировкой лучей.

В категории бюджетных решений лидирует Intel Arc A750, идеально подходящая для 1080p и 2K гейминга. Её конкурентом стала Radeon RX 6650 XT, которая также демонстрирует отличную производительность в этих разрешениях.

Для тех, кто хочет играть на 2K с трассировкой лучей, автор рекомендует RTX 4070 SUPER или Radeon RX 7900 XT. Если вы планируете играть в 4K, то лучше обратить внимание на более мощные модели, такие как RTX 4080 SUPER или Radeon RX 7900 XTX.

По словам автора, этот топ поможет пользователям выбрать оптимальную видеокарту, исходя из их бюджета и потребностей, будь то любительский гейминг или серьезные задачи с высоким разрешением.