Опубликован топ-5 видеокарт NVIDIA за все времена

На пятом месте расположилась RTX 3060 (12GB), выделяющаяся своей производительностью и впечатляющим объемом VRAM. Эта модель стала заметным шагом вперед по сравнению с предыдущими поколениями и заслужила признание за свою доступность и эффективность.

Четвертая позиция досталась GTX 680, которая ознаменовала собой важный этап в истории NVIDIA, представив улучшенную эффективность и производительность по сравнению с предшественниками.

Третье место заняла GTX 980, выделяющаяся своей высокой производительностью и энергоэффективностью. Эта модель стала значительным прорывом для NVIDIA, установив новые стандарты в индустрии видеокарт.

На втором месте расположилась легендарная 8800 GTX, которая в свое время произвела революцию в мире графических процессоров, предложив невиданную ранее мощь.

И, наконец, на первом месте с гордостью восседает GTX 1080 Ti. Эта модель считается одной из самых успешных в истории NVIDIA, предлагая исключительную производительность, эффективность и доступную цену.