Опубликован топ-6 игровых процессоров на январь 2025 года по версии PC Gamer

На первом месте оказался AMD Ryzen 7 9800X3D, признанный самым быстрым игровым процессором, идеально подходящим для топовых ПК, хотя его возможности в рабочих задачах ограничены.

Intel Core i5-13400F выделили как самое сбалансированное решение благодаря отличному соотношению цены и производительности, подходящее для универсального использования.

AMD Ryzen 7 9700X стал лучшим процессором среднего уровня, особенно после снижения цены, что делает его привлекательным для геймеров.

Актуальный флагман AMD Ryzen 9 9950X продемонстрировал выдающиеся результаты как в играх, так и в рабочих задачах, закрепив за собой место в премиальном сегменте.

Для сборки на платформе AM4 оптимальным выбором остается Ryzen 7 5700X3D, который по-прежнему радует высокой скоростью в играх.

Завершает же список AMD Ryzen 7 8700G — мощный APU с интегрированной графикой, идеально подходящий для компактных систем.