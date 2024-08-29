Опубликован топ-6 худших тенденций в компьютерном железе

Среди них — акриловые панели для корпусов ПК, которые легко царапались и выглядели дешево. Их успешно заменило стекло.

Неудобные кабели Molex и IDE из 2000-х также вошли в список, уступив место более удобному интерфейсу SATA. Материнские платы формата XL-ATX, слишком громоздкие для большинства корпусов, к счастью, тоже ушли в прошлое.

Мониторы с 3D-изображением 2010-х оказались дорогими и бесполезными, что привело к их исчезновению. Видеокарты с турбинами, несмотря на снижение популярности, всё ещё производятся, но остаются шумными и горячими.

Наконец, 14-нанометровые процессоры Intel, которые компания выпускала шесть лет из-за отсутствия конкуренции, стали символом упущенных возможностей. С появлением AMD ситуация изменилась.