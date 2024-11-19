Опубликован топ-6 SSD-накопителей для игровых ПК

Лидером они признали Samsung 990 PRO. Этот накопитель отлично справляется с играми и рабочими задачами, несмотря на отсутствие поддержки PCIe 5.0, что делает его относительно доступным.

PNY XLR8 CS3140 назван лучшим бюджетным вариантом. Для использования в рабочих задачах рекомендуется дополнить его радиатором, чтобы избежать перегрева.

Для владельцев более старых систем отлично подойдет Samsung 970 EVO Plus. Этот SSD поддерживает PCIe 3.0 и остается актуальным для новых игр, обеспечивая оптимальную производительность.

Если говорить о геймерских решениях, Corsair MP600 Pro LPX выделяется в категории PCIe 4.0. Он совместим с PlayStation 5, что делает его универсальным выбором.

WD Black SN850 создан специально для PS5. Этот сертифицированный накопитель обеспечивает идеальную совместимость и удобство установки как в консоль, так и в ПК.

Наконец, Patriot Viper VP4300 демонстрирует впечатляющую долговечность. Его показатель перезаписи значительно выше, чем у большинства конкурентов, что делает его отличным выбором для долгосрочного использования.