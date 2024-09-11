Опубликован топ-8 худших видеокарта всех времен

Карта разочаровала геймеров низкой производительностью и недостаточным объемом памяти в 4 ГБ при высокой цене. Она уступала даже старым моделям, таким как NVIDIA GTX 980.

На втором месте разместилась RTX 4060 Ti, которая почти не отличалась по производительности от предыдущей модели — RTX 3060 Ti. Это и сделало её покупку нецелесообразной.

Третье место заняла AMD Radeon R9 FURY X, которая потребляла много энергии, была дорогой и не смогла конкурировать с аналогами от NVIDIA.

Четвертую строчку заняла NVIDIA GT 1030 с DDR4, которая была значительно слабее версии с DDR5 и разочаровала пользователей. NVIDIA FX 5800 оказалась на пятом месте за перегрев и шум, несмотря на высокие ожидания.

На шестой позиции Radeon VII — дорогостоящая и энергоёмкая видеокарта без поддержки современных технологий. Седьмое место у NVIDIA Titan Z, которая стоила $3000, но не оправдывала цену производительностью.

Замыкает топ NVIDIA GTX 480, известная сильным нагревом и устаревшей архитектурой, не способной удовлетворить геймеров.