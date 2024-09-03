Опубликован зарубежный топ-9 игровых процессоров на осень 2024 года

В список попали как новинки, так и модели прошлых поколений, которые по-прежнему остаются актуальными благодаря достойному соотношению цены и производительности.

Лидером в соотношении мощности и стоимости стал Intel Core i5-13600K. Этот процессор отлично справляется как с игровыми задачами, так и с рабочими нагрузками, особенно после разгона.

Его основным конкурентом среди более доступных решений оказался AMD Ryzen 5 5600X, который, хотя и уступает по максимальной мощности, остаётся очень выгодным вариантом для сборки.

Интерес вызывает и AMD Ryzen 5 8600G — решение с встроенной графикой, подходящее для бюджетных сборок, способное вытянуть игры в разрешении 1080p.

Вместе с тем в топ также вошли мощные флагманы, такие как Intel Core i9-13900K и AMD Ryzen 9 5950X, предназначенные для самых требовательных пользователей.