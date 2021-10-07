Опубликована официальная инструкция по установке Windows 11 на несовместимые компьютеры

Также были и те, чьи компьютеры просто несовместимы с новой операционной системой Microsoft. И именно для них редмондцы выпустили официальную инструкцию, помогающую обойти ограничения.

Так, если ваш процессор не поддерживает технологию TPM 2.0 и в нём нет соответствующего модуля, для установки Windows 11 вам нужно:

Открыть «Редактор реестра». Перейти в раздел HKEY_LOCAL_machine\system\Setup\MoSetup. Создать там параметр типа DWORD (32-бита), назвав его AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. Присвоить ему значение 1.

Важно понимать, что для работоспособности данного метода необходима поддержка хотя бы TPM 1.2. При этом представители Microsoft также уточнили, что «некорректные изменения в данных реестра могут привести к возникновению неполадок в работе ПК». А значит проворачивать вышеописанное стоит аккуратно и на свой страх и риск.