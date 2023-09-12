Опубликовано фото так и невышедшей видеокарты NVIDIA RTX 3090 SUPER

Компания активно рассматривала различные варианты обновления линейки RTX 30ХХ и в итоге представила серию Ti. Однако слухи о планировавшейся RTX 3090 SUPER оказались точными.

Эта карта имела характерный чёрный дизайн с чёрной окрашенной X-рамкой. Логотип на задней панели подтверждал его статус как SUPER-варианта.

В итоге NVIDIA решила не выпускать данную модель, отдав предпочтение RTX 3090 Ti. Заметно, что RTX 3090 Ti не имела чёрного дизайна, как в свежей утечке, что вызывает вопросы о возможности его появления на рынке в будущем.

Отметим, что на сегодняшний день в Сети нет слухов о модели SUPER в серии RTX 40ХХ. Стоит, правда, также отметить, что ни RTX 4090, ни RTX 4080 не получили Ti-версий.