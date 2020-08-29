Опубликовано первое фото микросхемы флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3090

Стоит отметить, что более ранние слухи утверждают, что изображенный на картинке чип будет использоваться не только в RTX 3090, но и в более “младшей” модели видеокарты — RTX 3080. Что же до того самой микросхемы, то по ней можно понять, что в ней чипы памяти GDDR6X будут расположены как очень близко друг к другу, так и близко к графическому процессору. Из этого, в свою очередь, можно сделать вывод, что грядущие видеокарты NVIDIA RTX будут достаточно “теплыми”, а возможно даже и горячими.