Компьютеры
Сегодня 15:04
Опубликовано первое "живое" фото новой флагманской видеокарты AMD RX 6000
Выглядит новинка очень внушительно
Уже совсем скоро ожидается анонс новейших флагманских видеокарт AMD RX 6000, которые должны будут конкурировать с представленными недавно NVIDIA RTX 3090, 3080 и 3070. И вот, незадолго до предполагаемой презентации, в сети было опубликовано первое “живое” фото новинки от AMD.
К сожалению, источник, опубликовавший материал, не стал уточнять, о какой именно модели новой флагманской линейки идет речь. Зато судя по имеющемуся фото мы можем понять, что видеокарта получит два восьмиконтактных разъема питания — данный аспект явно указывает на высокое энергопотребление. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что новые видеокарты как от NVIDIA, так и от AMD будут производительными, но ни разу не энергоэффективными.
Напомним, что официально анонс нового поколения графических решений от “красных” ожидается уже в следующем месяце — 28 октября 2020 года.