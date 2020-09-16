Опубликовано первое "живое" фото новой флагманской видеокарты AMD RX 6000

К сожалению, источник, опубликовавший материал, не стал уточнять, о какой именно модели новой флагманской линейки идет речь. Зато судя по имеющемуся фото мы можем понять, что видеокарта получит два восьмиконтактных разъема питания — данный аспект явно указывает на высокое энергопотребление. Таким образом, уже сейчас можно предположить, что новые видеокарты как от NVIDIA, так и от AMD будут производительными, но ни разу не энергоэффективными.