Компьютеры
Сегодня 10:32
Опубликовано сравнение производительности еще невышедшей флагманской видеокарты AMD с NVIDIA RTX 3080 и 2080 Ti
Оказалось, все не так однозначно
В сети появилась новая информация о грядущей видеокарте Radeon RX 6800XT. На этот раз опубликовано сравнение производительности еще невышедшей флагманской видеокарты AMD с NVIDIA RTX 3080 и 2080 Ti.
Судя по полученным результатам, решение от “красных” получилось достаточно мощным - оно практически не уступает результатам RTX 3080, пишет ресурс Videocardz.com. При этом не обошлось и без ложки дегтя: устройство хоть и опередило конкурента в бенчмарках Firestrike и Time Spy, но при этом оказалось слабее в тесте работы трассировки лучей Port Royale. По данной части новинка от AMD уступает RTX 3080 примерно на 20% и больше сопоставимо с RTX 2080 Ti.
Напомним, что анонс новых видеокарт AMD уже 28 октября 2020 года. И накануне мероприятия в сети продолжают появляться все новые сравнения новинок с уже вышедшими RTX 30XX от NVIDIA.