Опубликовано видео с демонстрацией флагманской NVIDIA RTX 3090 в 8К и с ультра-настройками графики в требовательных играх
Интереса ради, блогер под ником Bang4BuckPC Gamer запустил Batman Arkham Knight, Battlefield 1 и Metal Gear Solid 5 с какими-то сумасшедшими настройками графики и в 8К-разрешении. По железу можно отметить, что в качестве процессора он использовал AMD Ryzen 9 3950X OC и самую топовую видеокарту NVIDIA - RTX 3090.
В итоге Arkham Knight показал от 40 до 68 кадров в секунду, несмотря на активацию практически всех эффектов NVIDIA GameWorks (за исключением Enhanced Light Shafts):
Заметно лучше показал себя Battlefield 1 - эта игра работала на стабильных 60 фпс:
Хоть и это и удивительно, но Metal Gear Solid 5 сумела показать лишь 45-55 кадров в секунду при максимальных настройках графики. При этом, что интересно, MGS5 выходила еще на консолях уже позапрошлого поколения - PlayStation 3 и Xbox 360, что не помешало игре оказаться достаточной требовательной при высоких настройках: