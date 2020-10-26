Опубликовано видео с демонстрацией флагманской NVIDIA RTX 3090 в 8К и с ультра-настройками графики в требовательных играх

Интереса ради, блогер под ником Bang4BuckPC Gamer запустил Batman Arkham Knight, Battlefield 1 и Metal Gear Solid 5 с какими-то сумасшедшими настройками графики и в 8К-разрешении. По железу можно отметить, что в качестве процессора он использовал AMD Ryzen 9 3950X OC и самую топовую видеокарту NVIDIA - RTX 3090.

В итоге Arkham Knight показал от 40 до 68 кадров в секунду, несмотря на активацию практически всех эффектов NVIDIA GameWorks (за исключением Enhanced Light Shafts):