Компьютеры
Сегодня в 10:33
Опубликовано видео с новым компьютером Apple в дизайне планшета iPad Pro
Выглядит намного лучше нынешнего варианта
Уже сегодня вечером Apple проведёт первую в 2021 году презентацию. С высокой долей вероятности на ней покажут новые наушники AirPods 3, метки AirTags и обновлённые iPad Pro с iPad mini.
Но есть немало фанатов, которые ждут от компании новых iMac. Некоторое время назад Apple убрала с продажи ряд моделей линейки, что позволило им надеяться на скорый анонс обновления.
И вот, профессиональные дизайнеры опубликовали на YouTube видео, в котором продемонстрировали, как бы мог выглядеть новый iMac в «плоском» дизайне iPad Pro. Об этом пишет Wccftech.
Стоит отметить, что выглядит такой моноблок очень современно. Своим дизайном он напоминает последние продукты Apple: iPhone 12, iPad Pro и Air. Будет ли таким новый компьютер купертиновцев — неизвестно. Также неизвестно, покажут ли его сегодня.