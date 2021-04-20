Опубликовано видео с новым компьютером Apple в дизайне планшета iPad Pro

Но есть немало фанатов, которые ждут от компании новых iMac. Некоторое время назад Apple убрала с продажи ряд моделей линейки, что позволило им надеяться на скорый анонс обновления.

И вот, профессиональные дизайнеры опубликовали на YouTube видео, в котором продемонстрировали, как бы мог выглядеть новый iMac в «плоском» дизайне iPad Pro. Об этом пишет Wccftech.