Компьютеры
Сегодня 14:27
Опубликованы фотографии гигантского 56-ядерного процессора Intel
Вау-эффект они явно вызывают
В сети появились подробности о грядущем гигантском процессоре, разрабатываемом в недрах Intel. Причём теперь известно не только то, что его оснастят 56 ядрами, но и то, как будет выглядеть новинка.
Готовящийся к концу 2021 - началу 2022 года чип будет ориентирован на серверное использование, сообщает TechPowerUp. Sapphire Rapids будет производится по нормам 10-нм техпроцесса, при этом архитектурой процессора будет выступать Willow Cove. Она, к слову, лежит и в основе текущих мобильных Tiger Lake. Источники также заявляют, что Intel сменит сокет на LGA 4677.
Что интересно, в будущем компания, благодаря переходу на чиплетную конфигурацию с четырьмя кристаллами, сможет производить не только 56-ядерные, но и даже 60-ядерные решения. Ожидается также, что каждый из четырёх кристаллов будет содержать память HBMe объёмом до 64 ГБ. Правда это или нет — узнаем уже в течение ближайшего года.