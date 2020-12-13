Опубликованы фотографии гигантского 56-ядерного процессора Intel

Что интересно, в будущем компания, благодаря переходу на чиплетную конфигурацию с четырьмя кристаллами, сможет производить не только 56-ядерные, но и даже 60-ядерные решения. Ожидается также, что каждый из четырёх кристаллов будет содержать память HBMe объёмом до 64 ГБ. Правда это или нет — узнаем уже в течение ближайшего года.