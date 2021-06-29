Опубликованы изображения Windows 11 в «тёмном режиме»

На изображениях можно увидеть меню «Пуск», виджеты, меню настроек и даже проводник — и всё это в тёмном цвете. Активировать функцию можно в разделе параметров персонализации ОС.

Отметим, что уже сейчас для скачивания доступна первая бета-версия Windows 11. Она лишена лишь двух своих главных особенностей — запуска Android-приложений и тесной интеграции с Microsoft Teams.