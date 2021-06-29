Компьютеры
Сегодня в 16:06

Опубликованы изображения Windows 11 в «тёмном режиме»

Выглядит очень красиво
Windows 10 в конце своего жизненного цикла всё же получила поддержку «тёмного режима». В грядущей же Windows 11 эта цветовая схема появится с самого начала, «из коробки». В сети даже появились изображения, демонстрирующие, как это будет выглядеть.
Опубликованы изображения Windows 11 в «тёмном режиме»

Так, судя по скриншотам, схема применяется по всему интерфейсу операционной системы. Как пишет TechRadar, поделился ими сотрудник Microsoft, пожелавший остаться анонимным.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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На изображениях можно увидеть меню «Пуск», виджеты, меню настроек и даже проводник — и всё это в тёмном цвете. Активировать функцию можно в разделе параметров персонализации ОС.

Отметим, что уже сейчас для скачивания доступна первая бета-версия Windows 11. Она лишена лишь двух своих главных особенностей — запуска Android-приложений и тесной интеграции с Microsoft Teams.