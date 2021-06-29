Компьютеры
Сегодня в 16:06
Опубликованы изображения Windows 11 в «тёмном режиме»Выглядит очень красиво
Windows 10 в конце своего жизненного цикла всё же получила поддержку «тёмного режима». В грядущей же Windows 11 эта цветовая схема появится с самого начала, «из коробки». В сети даже появились изображения, демонстрирующие, как это будет выглядеть.
Так, судя по скриншотам, схема применяется по всему интерфейсу операционной системы. Как пишет TechRadar, поделился ими сотрудник Microsoft, пожелавший остаться анонимным.
На изображениях можно увидеть меню «Пуск», виджеты, меню настроек и даже проводник — и всё это в тёмном цвете. Активировать функцию можно в разделе параметров персонализации ОС.
Отметим, что уже сейчас для скачивания доступна первая бета-версия Windows 11. Она лишена лишь двух своих главных особенностей — запуска Android-приложений и тесной интеграции с Microsoft Teams.