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Опубликованы качественные изображения флагманской видеокарты Intel ARC Alchemist

Выглядит очень интересно, особенно из-за фирменной подсветки
Долгое время по сети ходят разговоры о флагманских видеокартах от Intel — ARC Alchemist. И вот, наконец-то, в сети появились первые по-настоящему качественные изображения референсной модели этого видеоадаптера.
Опубликованы качественные изображения флагманской видеокарты Intel ARC Alchemist

Источником свежей утечки стал Moore's Law is Dead, сообщает Wccftech. По его словам, новинка от Intel будет базироваться на графическом процессоре DG2-512 (Xe-HPG). Именно он должен лечь в основу всех топовых решений от Intel в этом сегменте.

Отдельно стоит отметить дизайн и подсветку референсной модели видеокарты. Здесь заметны логотипы Intel на каждом из кулеров, а также их подсветка фирменным синим цветом бренда.

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Питаться карта будет через стандартный разъём на 8+6 пинов. Выводить изображение можно будет через HDMI (один порт) и DP (сразу три порта).