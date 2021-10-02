Опубликованы качественные изображения флагманской видеокарты Intel ARC Alchemist

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Опубликованы качественные изображения флагманской видеокарты Intel ARC AlchemistВыглядит очень интересно, особенно из-за фирменной подсветки
Долгое время по сети ходят разговоры о флагманских видеокартах от Intel — ARC Alchemist. И вот, наконец-то, в сети появились первые по-настоящему качественные изображения референсной модели этого видеоадаптера.
Источником свежей утечки стал Moore's Law is Dead, сообщает Wccftech. По его словам, новинка от Intel будет базироваться на графическом процессоре DG2-512 (Xe-HPG). Именно он должен лечь в основу всех топовых решений от Intel в этом сегменте.
Отдельно стоит отметить дизайн и подсветку референсной модели видеокарты. Здесь заметны логотипы Intel на каждом из кулеров, а также их подсветка фирменным синим цветом бренда.
Питаться карта будет через стандартный разъём на 8+6 пинов. Выводить изображение можно будет через HDMI (один порт) и DP (сразу три порта).