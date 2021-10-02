Опубликованы качественные изображения флагманской видеокарты Intel ARC Alchemist

Источником свежей утечки стал Moore's Law is Dead, сообщает Wccftech. По его словам, новинка от Intel будет базироваться на графическом процессоре DG2-512 (Xe-HPG). Именно он должен лечь в основу всех топовых решений от Intel в этом сегменте.

Отдельно стоит отметить дизайн и подсветку референсной модели видеокарты. Здесь заметны логотипы Intel на каждом из кулеров, а также их подсветка фирменным синим цветом бренда.