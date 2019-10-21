Компьютеры
Сегодня 17:42
Опубликованы первые игровые тесты разогнанной спецверсии Intel Core i9-9900KS
Прирост есть, но не то чтобы прям заметный
В интернет попали результаты первых игровых тестов еще невыпущенного флагманского процессора Intel Core i9-9900KS. Напомним, что данный чип — это разогнанная версия i9-9900K, в связи с чем результаты сравнения не особо-то и сильно отличаются друг от друга.
Несмотря на то, что сама Intel на данный момент хранит молчание относительно цены новинки, в сети ходят разговоры о том, что она составит 550–560 долларов, что немногим больше 35 тыс рублей. По характеристикам Intel Core i9-9900KS получит прирост c 3.6-5.0 Ггц до 4.0-5.0 Ггц в сравнении с “обычным” 9900K.
Также из интересного можно отметить, что в новом процессоре вырос теплопакет с 95 Вт до 127 Вт. В остальном Intel Core i9-9900KS и Intel Core i9-9900K — это идентичные процессоры. К слову, новинка должна быть представлена уже 28 октября.
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