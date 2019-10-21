Опубликованы первые игровые тесты разогнанной спецверсии Intel Core i9-9900KS

Несмотря на то, что сама Intel на данный момент хранит молчание относительно цены новинки, в сети ходят разговоры о том, что она составит 550–560 долларов, что немногим больше 35 тыс рублей. По характеристикам Intel Core i9-9900KS получит прирост c 3.6-5.0 Ггц до 4.0-5.0 Ггц в сравнении с “обычным” 9900K.