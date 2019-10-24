Опубликованы первые тесты новой бюджетной видеокарты NVIDIA

Отметим, что Final Fantasy XV Benchmark известен своей специфичностью, однако сравнение происходило между двумя картами, которые максимально идентичны. Надеемся, что новинка на самом деле будет приближена к более топовой версии GTX 1660 Ti, а не к GTX 1660, как полагалось ранее.