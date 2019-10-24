Компьютеры
Сегодня 19:41
Опубликованы первые тесты новой бюджетной видеокарты NVIDIA
Очень впечатляющие результаты
Новая видеокарта американской компании NVIDIA GeForce GTX 1660 Super будет представлена уже через пять дней. Известно, что она практически идентична GTX 1660, единственное отличие только в памяти устройства. Так, новая видеокарта оснащена GDDR6 с частотой 14 ГГц.
Тем временем уже сегодня GeForce GTX 1660 Super протестировали в базе бенчмарка Final Fantasy XV Benchmark, где она получила весьма впечатляющие 4794 балла с разрешением в 2К и уровнем качества графики High Quality. Результаты новинки обогнали на 15% видеокарту GTX 1660 и незначительно отстали от GTX 1660 Ti.
Отметим, что Final Fantasy XV Benchmark известен своей специфичностью, однако сравнение происходило между двумя картами, которые максимально идентичны. Надеемся, что новинка на самом деле будет приближена к более топовой версии GTX 1660 Ti, а не к GTX 1660, как полагалось ранее.
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