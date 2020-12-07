Компьютеры
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Опубликованы "живые" фотографии прозрачного компьютера Apple Macintosh Classic
Благодаря ему видно, как много внимания компания уделяет даже внутреннему внешнему виду устройств
В сети появились фотографии прозрачного компьютера Apple Macintosh Classic. Данный экземпляр является крайне редким, так как итоговый вариант устройства получил уже привычный непрозрачный корпус.
Опубликовал фотографии пользователь Twitter под ником DongleBookPro, передает MacRumors. На представленных изображениях можно увидеть, как компактно были распределены внутренние элементы ПК и как много свободного место было из-за использования ЭЛТ-монитора. К сожалению, автор публикации не рассказал, что именно это за аппарат и где его можно найти, чтобы посмотреть.
Напомним, что ранее в сети появлялась информация о том, что Apple многие годы экспериментировала с прозрачными корпусами своих девайсов. В их числе оказались и Apple Newton вместе с Macintosh Portable M5120. Но в конечном итоге, на этапе выпуска устройств на широкий рынок, они получали традиционные корпуса, лишенные “прозрачной” изюминки.