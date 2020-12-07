Опубликованы "живые" фотографии прозрачного компьютера Apple Macintosh Classic

Опубликовал фотографии пользователь Twitter под ником DongleBookPro, передает MacRumors. На представленных изображениях можно увидеть, как компактно были распределены внутренние элементы ПК и как много свободного место было из-за использования ЭЛТ-монитора. К сожалению, автор публикации не рассказал, что именно это за аппарат и где его можно найти, чтобы посмотреть.