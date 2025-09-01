Oring представила материнскую плату Alkiad M-ATX D5 со встроенным процессором Ryzen 7000HX

Плата выполнена в формате micro-ATX (240 × 185 мм) и оснащена системой питания 6+2+1 фазы с DrMOS 60A. Alkiad M-ATX D5 предлагает два слота для модулей DDR5 (до 6000+ МТ/с), один PCIe 4.0 x16 и один PCIe 4.0 x1, а также два разъема M.2 PCIe 4.0 NVMe и два SATA III.

Сетевые возможности включают 2.5GbE, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.