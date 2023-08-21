От дешёвой до самой дорогой: названы лучшие видеокарты за свою цену в августе 2023 году

Для тех, кто готов потратить $200, он рекомендовал Radeon RX 6600 и Intel ARC A750. При этом NVIDIA RTX 3050 не оправдала его ожиданий.

В сегменте $200 - $300 лидирует Radeon RX 6650, а за $300 - $400 стоит выбирать Radeon RX 6700 XT, идеальную для игр в 1080p и 2K.

В диапазоне $400 - $500 лучшим выбором является Radeon RX 6800. За $500 эксперт посоветовал Radeon RX 6800 XT, превосходящую RTX 4060 Ti на 16 ГБ.

Верхний сегмент представлен моделями Radeon RX 7900 XT и RTX 4070 Ti за $800, а за $900 можно приобрести флагманскую Radeon RX 7900 XTX, отлично подходящую для 4K-гейминга.

Любителям трассировки лучей за $1100 предлагается RTX 4080.

Наконец, тем, кто готов инвестировать в графику без ограничений, рекомендована топовая модель RTX 4090, идеальная для 4K и даже 8K-гейминга.