От «Пуска» в Windows 11 никак не отстанут — Microsoft готовит еще одно нововведение

Пользователи смогут выбирать режим просмотра категорий из выпадающего списка в разделе «Все приложения». Ранее Microsoft тестировала вариант отображения в виде сетки, а теперь появилась и опция категорий.

Кроме этого, в обновлениях Windows 11 24H2 планируются и другие улучшения меню «Пуск». Например, был добавлен панель компаньона для приложения Phone Link, которая показывает последние активности и статистику.