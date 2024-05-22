«Отец» бренда iMac предложил отказаться от «i» в названии продуктов Apple

Бренд iMac появился в 1998 году: тогда Сигалл был копирайтером в рекламном агентстве TBWA\Chiat\Day, именно он в ходе долгих дискуссий убедил Стива Джобса отказаться от названия MacMan в пользу iMac. Тогда компьютеры Mac были настоящим прорывом и по части технического оснащения, и политики компании — предложить покупателю компьютеры как «готовый шлюз в Интернет».

Другие компьютеры на тот момент не могли похвастать подобной конфигурацией — их трудно было настроить для выхода в Сеть. И приставка «i» была нужна, потому что по-настоящему отражала назначение техники. Но сейчас в этом нет смысла.

Это же касается и iPhone — тогда эти телефоны также были по умолчанию настроены для выхода в Сеть, но сейчас «i» не отражает существа концепции бренда.

«От "i" нужно избавиться. Теперь это бессмысленно. Конечно, Джобс построил Apple вокруг неё, но помните, что "i" всегда был суббрендом. Возможно, найдутся маркетологи, которые скажут, что Apple сошла бы с ума, отказавшись от приставки — она по-прежнему стоит перед некоторыми из величайших брендов, но её нельзя защитить, и слишком долго существовали компании с приставкой "i", подключённые к интернету, а это проблема для Apple, известной своими инновациями», — считает Кен Сигалл.