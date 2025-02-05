Отечественный Гравитон запустил массовое производство ИИ-компьютеров Д31А и Д51А

Эти модели предназначены для работы с нейросетями, обработки мультимедиа и анализа данных.

Обе версии построены на собственной материнской плате «Печора-2» и работают на процессорах AMD Ryzen 5 8600G, Ryzen 7 8700F и Ryzen 7 8700G (архитектура Zen 4, сокет AM5). В зависимости от конфигурации, устройства оснащаются от 16 до 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Главная особенность новых ПК — высокая производительность в ИИ-задачах. Процессоры могут выполнять до 16 трлн операций в секунду (TOPS), что позволяет быстро обрабатывать изображения, видео и большие объемы данных.

Кроме того, Д31А и Д51А поддерживают локальный запуск ИИ-приложений без облачных сервисов, обеспечивая быструю работу без задержек.