Отключающую ограничения майнинга на видеокартах NVIDIA технологию выставили на продажу

Компьютеры
Сегодня в 11:28
1 мин.
Отключающую ограничения майнинга на видеокартах NVIDIA технологию выставили на продажуЭто может возобновить дефицит видеоадаптеров
Некоторое время назад группа хакеров LAPSUS$ взломала серверы NVIDIA. Тогда ей удалось «вытянуть» информацию о множестве секретных разработок, в том числе исходный код технологии LHR (ограничитель майнинга).
Именно его злоумышленники по итогу выставили на продажу. За инструмент, развязывающий руки майнерам и раскрывающий потенциал видеокарт линейки RTX 30XX на полную, они попросили всего лишь 1 млн долларов.
Отметим, что продаваемые хакерами исходники всё ещё не являются готовой программой. А это значит, что покупателям всё равно придётся применить определённые усилия, чтобы они могли стать полезными. Но с другой стороны, без этих исходных данных было бы практически невозможно создать такой инструмент.
Напомним, что ранее сообществу майнеров уже удалось увеличить эффективность видеокарт NVIDIA RTX 30XX с ограничителем майнинга с 50 до 70%.
Источник: PCMag