Компьютеры
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Отключающую ограничения майнинга на видеокартах NVIDIA технологию выставили на продажу

Это может возобновить дефицит видеоадаптеров
Некоторое время назад группа хакеров LAPSUS$ взломала серверы NVIDIA. Тогда ей удалось «вытянуть» информацию о множестве секретных разработок, в том числе исходный код технологии LHR (ограничитель майнинга).
Отключающую ограничения майнинга на видеокартах NVIDIA технологию выставили на продажу

Именно его злоумышленники по итогу выставили на продажу. За инструмент, развязывающий руки майнерам и раскрывающий потенциал видеокарт линейки RTX 30XX на полную, они попросили всего лишь 1 млн долларов.

Отметим, что продаваемые хакерами исходники всё ещё не являются готовой программой. А это значит, что покупателям всё равно придётся применить определённые усилия, чтобы они могли стать полезными. Но с другой стороны, без этих исходных данных было бы практически невозможно создать такой инструмент.

Напомним, что ранее сообществу майнеров уже удалось увеличить эффективность видеокарт NVIDIA RTX 30XX с ограничителем майнинга с 50 до 70%.

Источник: PCMag
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