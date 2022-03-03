Отключающую ограничения майнинга на видеокартах NVIDIA технологию выставили на продажу

Именно его злоумышленники по итогу выставили на продажу. За инструмент, развязывающий руки майнерам и раскрывающий потенциал видеокарт линейки RTX 30XX на полную, они попросили всего лишь 1 млн долларов.

Отметим, что продаваемые хакерами исходники всё ещё не являются готовой программой. А это значит, что покупателям всё равно придётся применить определённые усилия, чтобы они могли стать полезными. Но с другой стороны, без этих исходных данных было бы практически невозможно создать такой инструмент.

Напомним, что ранее сообществу майнеров уже удалось увеличить эффективность видеокарт NVIDIA RTX 30XX с ограничителем майнинга с 50 до 70%.