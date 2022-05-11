Откуда на сайтах объявлений берутся «лицензионные» ключи Windows

Откуда на сайтах объявлений берутся «лицензионные» ключи WindowsВариантов несколько
Так, например, на сегодняшний день на Plati.ru можно найти 125 объявлений по запросу «Windows 10 Pro ключ», а на «Авито» их и того больше — 1958.
Источники получения ключей, которые продаются на торговых площадках с большими скидками, разные. Это могут быть лицензионные ключи, купленные с помощью украденных банковских карт, различные бесплатные и промо коды активации (например, для студентов), ключи, приобретенные со скидками или с учётом региональной разницы в цене.
Эксперты считают, что столь резкий рост популярности предложений, связанных с лицензионными ключами для Windows 10, связан с уходом Microsoft с российского рынка. И если раньше стоимость операционной системы составляла около 10 тыс рублей, то сейчас те же партнёры IT-гиганта предлагают её уже за 30 тыс рублей.