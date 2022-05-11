Откуда на сайтах объявлений берутся «лицензионные» ключи Windows

Эксперты считают, что столь резкий рост популярности предложений, связанных с лицензионными ключами для Windows 10, связан с уходом Microsoft с российского рынка. И если раньше стоимость операционной системы составляла около 10 тыс рублей, то сейчас те же партнёры IT-гиганта предлагают её уже за 30 тыс рублей.