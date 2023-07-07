Отличный процессор для бюджетного игрового ПК: первый обзор Ryzen 5 5600X3D

Первый обзор новинки уже появился в Сети. И благодаря ему мы знаем, что чип явно не разочарует большинство энтузиастов.

Сравнительные диаграммы демонстрируют, что Ryzen 5 5600X3D превосходит процессор Ryzen 5 7600X в разрешении FullHD, а его производительность по сравнению с Ryzen 5 5600X улучшается на впечатляющие 30%!

В то же время Core i5-13400, который имеет схожую цену, отстаёт от Ryzen 5 5600X3D. Даже популярный Ryzen 7 5800X3D опережает своего младшего собрата всего на 5% при разнице в цене около 40%.

В разрешении 1440p разница в производительности между процессорами не такая значительная, но Ryzen 5 5600X3D всё равно занимает лидирующую позицию среди конкурентов.

Стоит, правда, отметить, что в обычных задачах его производительность не столь впечатляюща, поэтому эксперты рекомендуют процессор преимущественно для игровых целей.