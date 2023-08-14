Отменённый процессор Intel засветился на фото

Отменённый процессор Intel засветился на фотоИнтересный артефакт
Инженерный образец процессора Intel был замечен на фотографии. Это первое изображение нового процессора для настольных ПК, который, как оказалось, был отменён.
Платформа, известная как Meteor Lake-S, возможно, была отменена, но, похоже, инженерные образцы, которые уже были произведены, смогли появиться на чёрном рынке.
Первое изображение было опубликовано пользователем @wnxod. На фото предположительно изображён процессор на сокете LGA-1851.
Этот разъём создавался Intel для своей будущей серии процессоров для настольных ПК. CPU на изображении принадлежит к семейству Meteor Lake-S.
Процессор с кодом QDF4 является очень ранним образцом, который предшествует стадии инженерного образца. Возможно, он даже не функционирует на данный момент. Он имеет конфигурацию из 6 производительных ядер и 8 эффективных ядер.