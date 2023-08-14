Отменённый процессор Intel засветился на фото

Платформа, известная как Meteor Lake-S, возможно, была отменена, но, похоже, инженерные образцы, которые уже были произведены, смогли появиться на чёрном рынке.

Первое изображение было опубликовано пользователем @wnxod. На фото предположительно изображён процессор на сокете LGA-1851.

Этот разъём создавался Intel для своей будущей серии процессоров для настольных ПК. CPU на изображении принадлежит к семейству Meteor Lake-S.

Процессор с кодом QDF4 является очень ранним образцом, который предшествует стадии инженерного образца. Возможно, он даже не функционирует на данный момент. Он имеет конфигурацию из 6 производительных ядер и 8 эффективных ядер.