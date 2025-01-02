Отметьте 21 января на календаре — в этот день видеокарта RTX 5080 появится на прилавках магазинов

Опубликовано 02 января 2025, 07:011 мин.
Отметьте 21 января на календаре — в этот день видеокарта RTX 5080 появится на прилавках магазиновПросто ждем
Долгожданная видеокарта GeForce RTX 5080 поступит в продажу 21 января 2025 года. Об этом сообщил HKEPC.
RTX 5080, построенная на графическом процессоре GB203-400, предложит 10 752 ядра CUDA и 16 ГБ видеопамяти.
Хотя объем памяти останется на уровне предшественников (RTX 4080/4080 SUPER), карта перейдет на использование GDDR7-памяти с пропускной способностью до 32 Гбит/с, что делает ее одной из самых быстрых в линейке RTX 50XX.
Выход RTX 5080 состоится вскоре после релиза других новинок: Intel Arc B570 запланирован на 16 января, а AMD готовит к выпуску Radeon RX 9070 XT и RX 9070 в конце месяца.
Январь обещает стать насыщенным месяцем для геймеров и любителей передовых технологий.