Отрыв от реальности: AMD защищает 8 ГБ VRAM, когда игры уже требуют 12

Опубликовано 03 июня 2025, 08:291 мин.
Отрыв от реальности: AMD защищает 8 ГБ VRAM, когда игры уже требуют 12Очень некрасивый обман от корпоратов
Глава игрового подразделения AMD Фрэнк Азор заявил, что большинству геймеров хватает 8 ГБ видеопамяти, ведь они играют в нетребовательные киберспортивные тайтлы. Однако канал Hardware Unboxed считает это утверждение оторванным от реальности.
Авторы напомнили: даже те, кто предпочитает мультиплеер, могут захотеть попробовать громкие ААА-новинки. А там уже 8 ГБ — это минимум, а порой и недостаточно.
Например, Hogwarts Legacy, вышедшая еще в 2023 году, требует 9,3 ГБ VRAM на ультра в 1080p, а с трассировкой — уже 10,1 ГБ. Avatar: Frontiers of Pandora использует 8,9 ГБ на высоких и до 11,7 ГБ на максимальных настройках.
Эксперты уверены: игры нового поколения будут требовать ещё больше видеопамяти. Поэтому видеокарты с 8 ГБ VRAM быстро устареют, несмотря на заявления AMD.
Игрокам, желающим комфортно запускать современные тайтлы, уже сегодня стоит ориентироваться минимум на 12 ГБ.