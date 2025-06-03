Отрыв от реальности: AMD защищает 8 ГБ VRAM, когда игры уже требуют 12

Авторы напомнили: даже те, кто предпочитает мультиплеер, могут захотеть попробовать громкие ААА-новинки. А там уже 8 ГБ — это минимум, а порой и недостаточно.

Например, Hogwarts Legacy, вышедшая еще в 2023 году, требует 9,3 ГБ VRAM на ультра в 1080p, а с трассировкой — уже 10,1 ГБ. Avatar: Frontiers of Pandora использует 8,9 ГБ на высоких и до 11,7 ГБ на максимальных настройках.