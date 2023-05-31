Отслеживать нагрузку процессора и оперативной памяти в Windows 11 стало ещё проще

Так, теперь эти виджеты могут быть размещены в панели виджетов и предоставляют информацию о том, сколько ресурсов используется и насколько интенсивно это происходит.

Ранее такие данные можно было увидеть только в диспетчере задач, на вкладке «Производительность» или через игровую панель. Теперь эти данные доступны в виджетах, как показано на скриншоте ниже: