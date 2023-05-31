Отслеживать нагрузку процессора и оперативной памяти в Windows 11 стало ещё проще

Отслеживать нагрузку процессора и оперативной памяти в Windows 11 стало ещё прощеСкоро эта возможность появится у всех пользователей ОС
Windows 11 получила новые виджеты, показывающие данные о загрузке процессора, оперативной памяти и графического процессора.
Так, теперь эти виджеты могут быть размещены в панели виджетов и предоставляют информацию о том, сколько ресурсов используется и насколько интенсивно это происходит.
Ранее такие данные можно было увидеть только в диспетчере задач, на вкладке «Производительность» или через игровую панель. Теперь эти данные доступны в виджетах, как показано на скриншоте ниже:
Самое приятное, что данное изменение уже совсем скоро станет доступно не только участникам программы Insider, но и обычным пользователям. Ожидается, что случится это уже в ближайшие недели или даже дни.
Чтобы добавить виджеты в панель виджетов, достаточно их открыть — если они доступны, вы должны увидеть сообщение о новых виджетах.