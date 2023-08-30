Ответные санкции: продажи цифровой версии Windows в России рухнули почти на 80%

Данный спад также затронул коробочные версии Windows — они и вовсе рухнули в 10 раз. По словам представителей компании Крок, сокращение продаж связано с переходом российских компаний на отечественный софт и уменьшением присутствия Microsoft на российском рынке.

В Softline подчеркивают, что текущие продажи ограничены распродажей складских остатков. Запасы продукции Microsoft, ввезённые до полного запрета поставок, «подошли или уже подходят к концу», подтверждают в «Марвел-Дистрибуции».

Даже с оставшимися складскими запасами возникли проблемы: некоторые продукты, такие как Microsoft 365, не могут быть активированы, несмотря на то что они были ввезены до прекращения поставок.