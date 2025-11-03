Оверклокер охладил Intel Arc B580 автомобильным антифризом и побил мировой рекорд

Вместо жидкого азота, традиционного для экстремальных тестов, он использовал смесь гликоля 50/50, предварительно охлаждённую в морозильнике до –17 °C.

Система охлаждения оказалась максимально простой: помпа для пруда, несколько силиконовых шлангов и кастомный кронштейн, напечатанный на 3D-принтере. Антифриз циркулировал через водоблок, удерживая температуру графического чипа ниже нуля.

В таком режиме B580 разогналась до 3316 МГц, что на 16,4% выше стоковых значений, и показала рекордный результат — 16 631 балл в 3DMark Time Spy, превзойдя предыдущий мировой максимум для этой модели.