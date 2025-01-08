Palit представила собственные модели свежеанонсированных видеокарт RTX 50XX

Среди них особое внимание привлекла серия GameRock, которая сочетает в себе инновации в охлаждении и яркий дизайн.

GameRock оборудована уникальной панелью Chameleon Panel, которая меняет цветовой оттенок, создавая эффект оптического камуфляжа.

Для эффективного охлаждения используются технологии TurboFan 4.0 с улучшенным воздушным потоком и Vapor Chamber, полностью покрывающая GPU и видеопамять.