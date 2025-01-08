Palit представила собственные модели свежеанонсированных видеокарт RTX 50XX

Опубликовано 08 января 2025, 07:371 мин.
Palit представила собственные модели свежеанонсированных видеокарт RTX 50XXВыглядят новинки интересно
Palit Microsystems представила линейку собственных моделей новых видеокарт NVIDIA RTX 50XX, включая модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.
Среди них особое внимание привлекла серия GameRock, которая сочетает в себе инновации в охлаждении и яркий дизайн.
GameRock оборудована уникальной панелью Chameleon Panel, которая меняет цветовой оттенок, создавая эффект оптического камуфляжа.
Для эффективного охлаждения используются технологии TurboFan 4.0 с улучшенным воздушным потоком и Vapor Chamber, полностью покрывающая GPU и видеопамять.
Серия GamingPro, ориентированная на производительность, отличается более сдержанным дизайном, но также оснащена продвинутыми системами охлаждения, включая ARGB-подсветку.
Модели Palit RTX 50XX уже вызвали интерес у игроков и создателей контента благодаря высокой производительности и креативным инженерным решениям. Дата начала продаж пока не объявлена.