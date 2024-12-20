Palit выпустила мини-ПК на базе компактного ИИ-чипа NVIDIA Jetson Orin NX

Устройство создано для задач ускорения машинного обучения, анализа данных и других вычислительных операций, связанных с ИИ.

Pandora работает на базе операционной системы Ubuntu и использует NVIDIA SDK для повышения производительности.

Новинка оснащена чипом NVIDIA Jetson Orin NX и доступна в двух конфигурациях: с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Компактные размеры (121 × 145 × 66 мм) и вес всего 470 граммов делают устройство удобным для ограниченных пространств.