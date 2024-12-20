Palit выпустила мини-ПК на базе компактного ИИ-чипа NVIDIA Jetson Orin NX

Palit выпустила мини-ПК на базе компактного ИИ-чипа NVIDIA Jetson Orin NXЖдем анонса цены
Устройство создано для задач ускорения машинного обучения, анализа данных и других вычислительных операций, связанных с ИИ.
Pandora работает на базе операционной системы Ubuntu и использует NVIDIA SDK для повышения производительности.
Новинка оснащена чипом NVIDIA Jetson Orin NX и доступна в двух конфигурациях: с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Компактные размеры (121 × 145 × 66 мм) и вес всего 470 граммов делают устройство удобным для ограниченных пространств.
Встроенный SSD на 128 ГБ и предустановленный JetPack SDK 6.1.1 позволяют мгновенно приступить к работе в сферах робототехники, автоматизации, умного ритейла и генеративного ИИ.
Особенностью устройства является поддержка 3D-печати для создания модулей расширения, что делает его особенно привлекательным для разработчиков.
Цена и дата выпуска Pandora пока не объявлены.