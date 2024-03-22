Память GDDR7 в новых видеокартах сможет работать на частоте до 40 ГГц

Это вдвое больше, чем у GDDR6, и на 43% больше, чем у GDDR7, которую Samsung продемонстрировала на той же выставке.

Помимо рекордной частоты, GDDR7 от Hynix может иметь емкость до 24 ГБ, что эквивалентно 3 ГБ на чип. Это позволит производителям видеокарт создавать устройства с большим объемом памяти, используя при этом меньше чипов.

Пока неизвестно, когда GDDR7 с частотой 40 ГГц станет доступна потребителям. Скорее всего, это произойдет не раньше следующего поколения видеокарт.

Однако уже сейчас ясно, что технология имеет огромный потенциал. Она может значительно повысить производительность видеокарт и сделать игры более реалистичными и красочными.

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