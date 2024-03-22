Память GDDR7 в новых видеокартах сможет работать на частоте до 40 ГГц

Опубликовано 22 марта 2024, 08:01
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Память GDDR7 в новых видеокартах сможет работать на частоте до 40 ГГцКакие-то безумные цифры
На GTC 2024 компания Hynix представила микросхемы GDDR7, способные работать на частоте до 40 ГГц!
Это вдвое больше, чем у GDDR6, и на 43% больше, чем у GDDR7, которую Samsung продемонстрировала на той же выставке.
Помимо рекордной частоты, GDDR7 от Hynix может иметь емкость до 24 ГБ, что эквивалентно 3 ГБ на чип. Это позволит производителям видеокарт создавать устройства с большим объемом памяти, используя при этом меньше чипов.
Пока неизвестно, когда GDDR7 с частотой 40 ГГц станет доступна потребителям. Скорее всего, это произойдет не раньше следующего поколения видеокарт.
Однако уже сейчас ясно, что технология имеет огромный потенциал. Она может значительно повысить производительность видеокарт и сделать игры более реалистичными и красочными.
Интересные факты:
- GDDR7 потребляет на 20% меньше энергии, чем GDDR6.
- GDDR7 может использоваться не только в видеокартах, но и в других устройствах, например, в серверах и рабочих станциях.
- Ожидается, что GDDR7 станет стандартом для видеокарт в 2025 - 2026 годах.