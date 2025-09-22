Память подорожает: Samsung подняла цены на DRAM на 30%

Причина — сокращение выпуска старых стандартов и рост спроса со стороны крупных облачных сервисов. Подорожание затронет популярные чипы LPDDR4X, LPDDR5 и LPDDR5X, а также NAND-продукцию, включая eMMC и UFS.

На фоне этого, другие производители также скорректировали ценники: Micron сообщил клиентам о повышении на 20–30%, а SanDisk поднял цены на флеш-память примерно на 10%.

Основной фактор роста цен — приоритетное внимание производителей к HBM и LPDDR5/x, востребованным в сегменте ИИ-ПК и флагманских смартфонов. Одновременно сокращается производство DDR4, что уже привело к удорожанию модулей до 50%.

Samsung остаётся крупнейшим игроком рынка с долей 32,7% в DRAM и 32,9% в NAND. Компания активно развивает новые стандарты и планирует представить первые образцы LPDDR6 до конца 2025 года.