Пароли от сайтов начали воровать в момент синхронизации закладок между смартфоном и компьютером

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Пароли от сайтов начали воровать в момент синхронизации закладок между смартфоном и компьютеромЭто новый способ взлома компьютеров
Хакеры начали использовать новый метод компрометации системы — bruggling — кражу данных в момент синхронизации вкладок между разными устройствами.
Синхронизация позволяет работать с вкладками одновременно на разных устройствах. Но это важное качество пользовательского опыта хакеры начали использовать для скрытности. Механизм синхронизации не детектируется защитными системами, поэтому злоумышленик с лёгкостью может узнать всю внутреннюю информацию пользователя, оставаясь незамеченным.
К тому же bruggling позволяет хакеру установить вирус и создать целый вектор слежки.
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги: