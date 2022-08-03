Пароли от сайтов начали воровать в момент синхронизации закладок между смартфоном и компьютером

Синхронизация позволяет работать с вкладками одновременно на разных устройствах. Но это важное качество пользовательского опыта хакеры начали использовать для скрытности. Механизм синхронизации не детектируется защитными системами, поэтому злоумышленик с лёгкостью может узнать всю внутреннюю информацию пользователя, оставаясь незамеченным.

К тому же bruggling позволяет хакеру установить вирус и создать целый вектор слежки.