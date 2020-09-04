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"Пасхалка" в онлайн-игре Fortnite раскрыла название новых флагманских видеокарт AMD
Что ж, теперь осталось дождаться их анонса
На днях NVIDIA анонсировала свежую линейку собственных видеокарт: RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. По всей видимости, “красные” остались недовольны поднявшимся вокруг данного события хайпом, в связи с чем решили начать собственную маркетинговую компанию. Так, например, свежая “пасхалка” в онлайн-игре Fortnite раскрыла название новых флагманских видеокарт AMD.
В определенный момент игроки должны были ввести код “6000”, после чего уже сама Fortnite выдавала им следующее сообщение:
Нечто крупное грядет на боевую арену AMD
Учитывая, что более ранние слухи утверждали, что новая флагманская линейка видеокарт AMD называться Radeon RX 6000, можно смело предположить, что именно “пасхалка” во популярной королевской битве подтвердила прежние утечки.
К тому же слово “крупное” ("big") в сообщении явно намекает на технологию "Big Navi", которая должна лечь в основу будущих видеокарт от “красных”. К сожалению, никаких более-менее точных данных о дате анонса и цене грядущих новинок в сети все еще нет.