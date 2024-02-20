Патч безопасности Windows 11 сломал «Проводник» и приводит к постоянной перезагрузке системы

Выпущенный в феврале апдейт приводит к сбоям в работе «Проводника» и перезагрузке системы. Пользователи жалуются, что в Windows начала пропадать «Панель задач», а в некоторых случаях операционная система и вовсе не дает установить обновление Windows 11.

Наиболее популярные коды ошибок — 0x800f0922, 0x800f0982 и 0x80070002.

Когда пользователи пытались установить исправление безопасности, обновление успешно скачивалось, но после перезагрузки системы «Центр обновлений Windows» выводил окно с сообщением об ошибке.