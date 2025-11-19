PC Gamer назвал лучшие SSD для игр — на первом месте WD Black SN7100

По версии издания, это оптимальный вариант по сочетанию цены, скорости и надёжности. Хотя он не достигает показателей моделей PCIe 5.0, в своём ценовом сегменте SN7100 почти не имеет конкурентов.

Тем, кому важна максимальная экономия, редакция рекомендует Biwin Black Opal NV7400 — один из самых выгодных SSD по цене за гигабайт при достойной производительности.

Лучшим PCIe 5.0-накопителем назван WD Black SN8100: он быстр, стабилен и заметно холоднее конкурентов. В категории доступных PCIe 5.0 лидирует Crucial P510, выделяющийся низким нагревом и адекватной стоимостью.

Team Group MP44 признан лучшим 4 ТБ SSD для игр, а для тех, кому нужно больше, предложен WD Black SN850X на 8 ТБ — один из самых вместительных игровых накопителей.

Для портативных консолей вроде Steam Deck и ROG Ally эксперты рекомендуют Lexar Play 2230, а лучшим SSD для PS5 назван Silicon Power XS70 на 2 ТБ.