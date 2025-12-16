PC Gamer собрал подборку лучшего «железа» для игрового ПК на конец 2025 года

PC Gamer собрал подборку лучшего «железа» для игрового ПК на конец 2025 годаЧто было сложно, учитывая дефицит на рынке этого самого «железа»
В него вошли устройства, которые прошли редакционные тесты и показали оптимальный баланс производительности, цены и актуальности на ближайший год.
Лучшим процессором для игр признали AMD Ryzen 7 9800X3D — он снова подтвердил лидерство линейки X3D по fps.
Видеокартой года стала Radeon RX 9070, которую назвали самым разумным выбором для большинства игроков: она сопоставима с более дорогими решениями NVIDIA, но заметно дешевле.
Среди мониторов эксперты выделили MSI MPG 321URX на базе QD-OLED с частотой 240 Гц, а лучшим игровым ноутбуком стал Razer Blade 16 (2025) — за редкое сочетание мощности и автономности.
В список также попали WD Black SN7100 как лучший SSD для игр, Arctic Liquid Freezer III в категории СЖО и корпус Havn HS 420.
По мнению PC Gamer, именно такая конфигурация станет оптимальной основой для игрового ПК в 2026 году.