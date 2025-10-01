PCGH опубликовала топ-180 видеокарт, вышедших за последние 16 лет

В игровых тестах лидер рейтинга показал результат примерно в 240 раз выше, чем видеокарта в самом низу списка. Для сравнения, актуальная RTX 5090 обеспечивает в 10 раз больше кадров в секунду, чем легендарный GTX Titan.

Итоги исследования наглядно демонстрируют прогресс индустрии за последние полтора десятилетия — от карт, способных запускать лишь базовые проекты, до решений, уверенно работающих в 4K с сотнями кадров в секунду.