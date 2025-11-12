PCWorld назвал лучшие ПК-комплектующие 2025 года: RTX 5070 Ti и Ryzen 9 9950X3D в лидерах

Главным победителем среди видеокарт стала RTX 5070 Ti — за сбалансированное соотношение цены, производительности и энергоэффективности. Модель с 16 ГБ GDDR7 отлично показывает себя в 1440p и уверенно справляется с играми в 4K.

Лучшим процессором года признан AMD Ryzen 9 9950X3D — универсальный чип, идеально подходящий как для игр, так и для профессиональных задач благодаря архитектуре Zen 5 и технологии 3D V-Cache.

В категории ноутбуков победил Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition с OLED-дисплеем 1800p и чипом Intel Core Ultra 7 258V. За лучшую автономность отмечен HP OmniBook 5 14, а игровым ноутбуком года стал Alienware 16X Aurora.

Среди мониторов выделились Dell 32 Plus 4K QD-OLED (лучший универсальный) и MSI MPG 272URX (лучший игровой, 240 Гц). Лучшим SSD назвали WD Black SN7100, а среди портативных накопителей — Teamgroup X2 Max.

Портативной консолью года по версии PCWorld вновь стала Steam Deck, а лучшей веб-камерой — eMeet Piko+ 4K.