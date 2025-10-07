PCWorld назвал лучшие SSD октября 2025 года — лидирует Crucial P3

Лучшим SSD с интерфейсом PCIe 3.0 стал Crucial P3 — модель, сочетающая достойную производительность и крайне привлекательную цену, что делает её отличным выбором для большинства пользователей.

Среди PCIe 4.0-накопителей победителем признан WD Black SN7100. Он показал выдающиеся результаты в тестах, опередив все решения с технологией HMB и даже некоторые модели с DRAM-кешем.

Лучшим бюджетным PCIe 4.0 SSD назван WD Blue SN5000, который обеспечивает хорошее быстродействие при низкой стоимости.

В категории PCIe 5.0 редакция отметила Teamgroup T-Force Cardea Z540 — не рекордно быстрый, но один из самых выгодных по соотношению цены и производительности.

Лучшим SATA SSD стал Samsung 870 EVO, заслуживший признание за скорость и надёжность.

Среди бюджетных решений лидирует Crucial BX500, а в категории лучших накопителей для Steam Deck победил Crucial P310, позволяющий расширить память консоли до 2 ТБ.