Перебои в работе Microsoft «сломали» поисковики: пострадали DuckDuckGo и Ecosia

Хотя сам поисковик Bing был затронут изначально, в конечном итоге он вернулся в сеть достаточно быстро. Однако другие поисковые системы, такие как DuckDuckGo и Ecosia, результаты которых зависят от API Bing, не могли отображать результаты поиска долгое время. Обе платформы сообщили о восстановлении работы примерно через 7 часов после начала сбоя.

Перебои также затронули инструмент искусственного интеллекта Copilot от той же Microsoft. Пользователи столкнулись с зацикливанием загрузки и не могли получить доступ к сервису.