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Компьютеры
Опубликовано 23 мая 2024, 21:53
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Перебои в работе Microsoft «сломали» поисковики: пострадали DuckDuckGo и Ecosia

Сейчас всё, вроде, исправили
Перебои в работе Microsoft в четверг, 23 мая, привели к широкомасштабному нарушению работы поисковых функций на различных платформах. Проблемы были вызваны неполадками в API Bing, что повлияло на работу сервисов, которые от него зависят.
Перебои в работе Microsoft «сломали» поисковики: пострадали DuckDuckGo и Ecosia
© Matthew Manuel

Хотя сам поисковик Bing был затронут изначально, в конечном итоге он вернулся в сеть достаточно быстро. Однако другие поисковые системы, такие как DuckDuckGo и Ecosia, результаты которых зависят от API Bing, не могли отображать результаты поиска долгое время. Обе платформы сообщили о восстановлении работы примерно через 7 часов после начала сбоя.

Перебои также затронули инструмент искусственного интеллекта Copilot от той же Microsoft. Пользователи столкнулись с зацикливанием загрузки и не могли получить доступ к сервису.

Перебои в работе Microsoft «сломали» поисковики: пострадали DuckDuckGo и Ecosia
© Microsoft
Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Microsoft
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#DuckDuckGo